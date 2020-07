Mark-E hat im Auftrag der „Elektro Walter Böhme GmbH“ eine weitere E-Ladesäule in Hagen errichtet und in Betrieb genommen: Ab sofort haben E-Mobil-Fahrer die Möglichkeit, vor der „OutLed“-Niederlassung des Unternehmens am Märkischen Ring/Ecke Mittelstraße umweltfreundlichen Strom zu tanken.

Zu einer symbolischen Inbetriebnahme trafen sich am heutigen Freitag, dem 10. Juli 2020, Geschäftsführer Oliver Böhme und Dirk Depping vom Mark-E „Team Elektromobilität“ an der neuen E-Tankstelle.

Oliver Böhme: „Für unser Unternehmen hat die Elektromobilität bereits heute einen hohen Stellenwert. Deshalb freuen wir uns in Zusammenarbeit mit Mark-E, einen aktiven Beitrag zum weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Hagen leisten zu können. Der Standort eignet sich natürlich auch perfekt, um während des Ladevorgangs unser Elektrofachgeschäft in der Mittelstraße zu besuchen.“

„Wir freuen uns, mit einem weiteren Partner hier in Hagen die Lade-Infrastruktur für E-Mobile weiter auszubauen. Als regionaler Energiedienstleister können wir so vor Ort die Elektromobilität ganz konkret vorantreiben“, so Mark-E Fachmann Dirk Depping.

Die moderne E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten von jeweils 22 Kilowatt (kW) Leistung bietet Besitzern von Elektroautos unter anderem nun auch die Möglichkeit, über einen europaweiten Ladenetz-Verbund zu laden. Um sowohl in Hagen als auch extern problemlos und komfortabel tanken zu können, empfiehlt Mark-E den Erwerb der „Drive-Card“. Das Unternehmen ist Mitglied bei „Ladenetz.de“ – einem der größten Partnernetzwerke zum Thema Ladeinfrastruktur. Über ihre Ladekarten erhalten Kunden der Mark-E somit zusätzlich Zugang zu über 6.000 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland und über 42.000 europaweit. Eine Übersicht über alle Ladepunkte finden Interessierte unter http://maps.ladenetz.de.

Ladenetz in Hagen wächst weiter

Die erste E-Tankstelle errichtete Mark-E schon im Frühjahr 2011 in Hagen. Seitdem sind zahlreiche weitere im Versorgungsgebiet des Energiedienstleisters hinzugekommen: Alleine in Hagen stehen mittlerweile 30 E-Tankstellen mit 59 Ladepunkten zur Verfügung.

Eine Übersicht zu Ladestationen zeigt die Website https://lademap.ladenetz.de/.

Beratung zu möglichen Standorten, Technik, Investitionsbedarf und Fördermöglichkeiten erhalten Interessierte beim Team Elektromobilität der Mark-E unter Telefon 0800.123-1600 oder per E-Mail unter elektromobilitaet@mark-e.de.