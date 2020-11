Bereits seit mehreren Jahren befindet sich die Bankenbranche im Umbruch. Immer mehr Kunden tätigen ihre Bankgeschäfte online, egal wo sie sich befinden. Dieser Trend wurde durch die Auswirkungen der Corona-Krise noch deutlich verstärkt. Das geänderte Kundenverhalten - hin zu intensiverer Nutzung der mobilen und digitalen Bankdienstleistungen - wird sich zudem nachhaltig fortsetzen.

Daher hat sich die Märkische Bank dazu entschlossen, die Filiale Haspe zum 15. Dezember 2020 und die Filiale Emst zum 15. Januar 2021 zu schließen.

Hermann Backhaus, Vorstandsvorsitzender der Märkischen Bank: „Selbstverständlich bauen wir als regionaler Arbeitgeber, der der Region in vielfacher Weise verpflichtet ist, keine Arbeitsplätze ab. Alle Mitarbeiter haben im kundennahen Bereich neue Aufgaben übernommen.“ Die persönliche Beratung wird zukünftig in den umliegenden Filialen angeboten.

„Unsere Geschäftsstellen und KompetenzCenter werden weiterhin die Orte des vertraulichen Gesprächs und der intensiven Beratung bei der Märkischen Bank bleiben“, so Backhaus weiter.

Für alle Mitglieder, die nicht oder nur sehr schwer in die Bank kommen können, bietet die Märkische Bank ihren „Geld-nach Hause-Service“ an. Unabhängig von Banköffnungszeiten und kann sich einmal im Monat bis zu 1.000 Euro (innerhalb des Geschäftsgebietes der Bank) nach Hause bringen lassen.

Neben dem veränderten Kundenverhalten muss die Märkische Bank in Zeiten des Ertragsdrucks im zinsabhängigen Geschäft - infolge der anhaltenden Niedrigzinsphase - auch ihre Kosten im Blick haben. Leider sind die beiden Standorte in Haspe und auf Emst nicht mehr kostendeckend zu betreiben.