Mit dem neuen „SIHK-Aktionsplan Innenstadt“ stellt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) zahlreiche Maßnahmen vor, mit denen die Wiedereröffnung der Innenstädte unterstützt werden kann.

„Die Zukunftsfähigkeit der Innenstädte steht nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie auf dem Prüfstand. Jetzt, wo das Leben wieder in die Innenstädte zurückkehrt, müssen sich Städte, Händler, Wirtschaftsförderungen, Gewerkschaften und weitere Akteure zusammensetzen, um die Zukunft der Innenstädte auf der einen Seite langfristig zu planen. Auf der anderen Seite muss in den kommenden Wochen die Wiedereröffnung der Innenstädte mit Aktionen wie Night-Shopping oder Sonntagsöffnungen unterstützt werden“, so Burkhard Blesel, Vorsitzender des SIHK-Ausschusses Handel und Dienstleistungen.

SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat ergänzt: „Mit dem ‚SIHK-Aktionsplan Innenstädte‘ machen wir den Städten im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen ein Gesprächsangebot. Wir laden Kommunen ein, die Vorschläge und Maßnahmen des Aktionsplans gemeinsam zu diskutieren und die passenden Angebote für die jeweiligen Städte auf den Weg zu bringen. Unterm Strich müssen die Kundinnen und Kunden die Freude am Besuch der Innenstadt wiederentdecken und sich zugleich sicher fühlen.“

Der „SIHK-Aktionsplan Innenstadt – Jetzt den Standort Innenstadt strategisch entwickeln“ wurde von Expertinnen und Expertin im SIHK-Ausschuss für Handel und Dienstleistungen entwickelt. Die SIHK-Vollversammlung, das regionale „Parlament der Wirtschaft“, hat den Aktionsplan am 10. März 2021 offiziell verabschiedet.

Weitere Infos und der SIHK-Aktionsplan Innenstadt finden sich unter: www.sihk.de/innenstadt.