Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) lädt Unternehmen am Dienstag, 1. Dezember, zu einem Online-Beratungstag mit Experten der Deutschen Handelskammer in China, Hong Kong und Taiwan ein. Eine persönliche Anmeldung ist unter www.sihk.de/chinaberatung erforderlich.



Im Rahmen von individuellen, 45-minütigen Gesprächen sind an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr Beratungen zu Themen rund um das China-Geschäft möglich.

Die AHK in China berät beispielsweise zu Themen wie der Suche nach Geschäftspartnern, Markteintritt und Unternehmensgründung, Vertragsrecht- und Markenschutz, Personal und Entsendung, Messen und Reisen, E-Commerce und Digitales Marketing, Export nach und Import aus China, Produktzulassung und Zertifizierung, Internet und IT-Sicherheit, Geschäftspräsenz und Messevertretung.

Die Teilnahme ist für Mitgliedsunternehmen der SIHK kostenfrei. Weitere Informationen erteilt Frank Herrmann unter herrmann@hagen.ihk.de.