SIHK-Präsident Ralf Stoffels hat Hermann Backhaus (Märkische Bank eG) für sein überragendes Engagement für die heimische Wirtschaft mit der höchsten Auszeichnung der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK), der großen Friedrich Harkort-Medaille in Gold, geehrt. Die SIHK-Vollversammlung, die am 10. März zum zweiten Mal in ihrer 176-jährigen Geschichte digital getagt hat, ernannte Backhaus zudem zu ihrem Ehrenmitglied.

Hintergrund: Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Märkischen Bank geht nach mehr als 25 Jahren im Vorstand der Bank Ende März in den Ruhestand und scheidet damit auch als wahlberechtigtes Mitglied der Vollversammlung aus. In der Vollversammlung der SIHK engagiert sich Backhaus seit 2003. Seit mehr als zehn Jahren war er zudem im SIHK-Präsidium als Vizepräsident aktiv und hat die Entwicklung der 176-jährigen SIHK deutlich mitgeprägt.

„Als Vorsitzender im SIHK-Haushalts- und Anlageausschuss sowie als Mitglied im SIHK-Regional- und Steuerausschuss hat Hermann Backhaus sich mit hoher Sachkompetenz und persönlichen Engagement für die Wirtschaft im Märkischen Südwestfalen eingesetzt. Auch im Sachverständigenwesen hat Backhaus als Vizepräsident die Vereidigung von Sachverständigen aktiv unterstützt und begleitet. Die Wirtschaft im Märkischen Südwestfalen ist Hermann Backhaus für sein umfassendes ehrenamtliches Engagement zum Wohle der regionalen Unternehmen zu großem Dank verpflichtet“, sagte SIHK-Präsident Stoffels im Rahmen der Ehrung.

Im Zuge der Nachfolge wählte die SIHK-Vollversammlung Marc Werner von der Commerzbank AG zum neuen SIHK-Vizepräsidenten. Werner ist seit Januar 2017 Mitglied der Vollversammlung, dem regionalen „Parlament der Wirtschaft“. Seit 2015 leitet Werner die Niederlassung der Commerzbank Hagen. Zudem ist er Leiter der Dortmunder Niederlassung der Mittelstandsbank, die zur Commerzbank gehört. Er betreut das Firmenkundengeschäft für die Region Hagen und Dortmund.

Eine weitere personelle Veränderung in der SIHK-Vollversammlung betrifft die Wahlgruppe „Sonstige Dienstleistungsgewerbe, einschließlich Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften“. Hier ist Carsten Malkus als neues Mitglied nachgerückt. Carsten Malkus ist Geschäftsführer der Malkus Veranstaltungstechnik GmbH in Iserlohn.