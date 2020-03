Die Stadt Wetter kann sich über Fördergelder aus dem Städtebauförderungsprogramm des Landes NRW in Höhe von 1 Million 436.000 Euro freuen.



Das gab jetzt das Kommunalministerium in Düsseldorf bekannt. Somit sind alle Maßnahmen, die von der Stadt Wetter beantragt worden sind, auch bewilligt worden.

Das heißt für Wetter konkret, dass die Fördermittel aus Händen des Landes, des Bundes und der EU für die Umfeldgestaltung der Burgruine und des Areals der Freiheit verwendet werden können.

Darüber hinaus gefördert werden die Gestaltung des Stadteingangs Kaiserstraße (sowohl Gestaltung des Stadtsaalumfeldes als auch der geplante Kreisel in Höhe Lidl/Kaiserstraße) sowie die Ergänzung des Fußwege- und Radwegeleitsystems.

"Mit dieser Entscheidung hat der Fördergeber die Bedeutung dieser städtebaulichen Vorhaben für Wetter erkannt, die wir ja so in unserem erweiterten Integrierten Stadtentwicklungskonzept festgelegt haben", erklärt Baufachbereichsleiterin Birgit Gräfen-Loer.

"Besonders erfreulich ist, dass alle diese Maßnahmen prioritär gefördert werden."