Bei vielen zu Hause schlummern kleine Schätze, die bares Geld wert sind: Luxusuhren, Münzen,Gold-, Silber- oder Brillantschmuck. Besonders Schmuck, der oftmals viele Jahre ungetragen in der Schublade liegt, können Sie gut verkaufen und damit zu Geld machen, zum Beispiel beim Schmuckhaus Anton Brocker. Dort ermitteln erfahrene Mitarbeiter den Wert Ihrer Schmuckstücke und bieten Ihnen faire Preise dafür an. Wir erklären Ihnen, wie der Ankauf von Gold und Silber funktioniert.

Ich möchte meinen alten Schmuck verkaufen. Wie wird sein Wert ermittelt?

Bei der Wertermittlung profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung des Schmuckhauses Anton Brocker als Juwelier. Die Experten stellen zunächst die Gold- oder Silberart Ihres Schmuckstückes fest und wiegen es mit einer geeichten Feinwaage. Der Preis für den Schmuck ist abhängig vom Gewicht und dem jeweiligen Tageskurs für Gold oder Silber. Der Vorteil dabei ist, dass Sie zum Beispiel beim Goldverkauf den besten Goldkurs erhalten und somit Ihren Schmuck nicht unter Wert verkaufen. Für besonders schönen und gut erhaltenen Schmuck bietet das Schmuckhaus Anton Brocker auch Preise über den aktuellen Goldwert hinaus an.

Werden in den Schmuck eingearbeitete Steine bei der Wertermittlung berücksichtigt?

Ja, der Wert des Schmucks kann besonders durch eingearbeitete Steine steigen. Bei Brillantschmuck ist es zum Beispiel möglich, dass der Wert des Schmuckstücks durch die eingearbeiteten Steine sogar über den eigentlichen Wert des jeweiligen Edelmetalls hinausgeht.

Was kostet eine Wertermittlung beim Schmuckhaus Anton Brocker?

Die Ermittlung des Wertes Ihrer angebotenen Gegenstände ist völlig kostenfrei. Es gibt keine versteckten Kosten oder Gebühren und die Wertermittlung ist unverbindlich. Ob Sie den angebotenen Ankaufspreis annehmen, ist Ihnen überlassen. Sollten Sie das faire Angebot annehmen, erhalten Sie die angebotene Summe direkt in bar oder per Überweisung auf Ihr Bankkonto.

Wie funktioniert die Wertermittlung bei Münzen und Goldbarren?

Alle Goldmünzen und Goldbarren werden auf ihre Echtheit geprüft. Dabei kommen verschiedene Testmethoden wie zum Beispiel die Röntgen-Fluoreszens-Analyse, ein Test auf Magnetisierung, die Dichtebestimmung oder eine Ultraschallanalyse zum Einsatz. Weitere Fragen dazu beantworten Ihnen gerne die Experten vom Schmuckhaus Anton Brocker. Mehr Informationen finden Sie hier.



Müssen Schmuck und Uhren beim Verkauf intakt sein?

Nein, es können auch defekter Schmuck und Uhren zum Verkauf angeboten werden. Der Wert eines Gegenstands wird anhand optischer Kriterien ermittelt sowie nach Alter, Erhaltungszustand und Funktionstüchtigkeit. Bei Luxusuhren wird außerdem berücksichtig, ob es sich um eine limitierte Auflage, Designeruhren oder Sammlerstücke handelt.