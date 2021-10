Haltern/Marl. Seit dem 04.10.2021 wird ein 13-Jähriger aus Marl vermisst. Das vermisste Kind entwich am 04.10.2021 gegen 15:30 Uhr während eines Arztbesuches in Haltern, aus der Aufsicht seines Pflegevaters. Der 13-jährige ist derzeit in der LWL Klinik Marl untergebracht.

Er ist lediglich bekleidet mit einem T-Shirt und führt weder Handy noch Bargeld mit. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Wer kann Angaben zum Aufenhaltsort des vermissten Kindes machen? Die vollständige Fahndung und ein Foto des Jungen finden Sie unter dem folgenden Link: https://fcld.ly/yym0o7n

Hinweise die Polizei unter der ☎ 0800 2361 111 entgegen.