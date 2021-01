Haltern. Ein 84-jähriger Mann aus dem Stadtteil Sythen bekam einen Anruf von einem angeblichen Bekannten. Am Telefon bat der Mann um eine größere Summe Bargeld.

Der 84-Jährige hob das Geld bei seiner Bank ab und übergab es im weiteren Verlauf auf der Straße dem angeblichen Rechtsanwalt des Anrufers. Erst im Gespräch mit Angehörigen stellte sich der Sachverhalt als Betrug heraus. Eine Beschreibung des Mannes, der das Geld entgegengenommen hat, konnte nicht gegeben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei rät:

- rufen Sie im Verdachtsfall bei ungewöhnlichen Anrufen die Polizei an, auch über die 110

- geben Sie an der Haustür etc. niemals Geld und Wertgegenstände in fremde Hände

- rufen Sie die vermeintlichen Familienangehörigen/Bekannten selber, unter der Ihnen bekannten Rufnummer, zurück. Beenden Sie vorher sicher das Telefonat

- sensibilisieren Sie Familienangehörige regelmäßig, versichern Sie Ihnen, niemals am Telefon um Geld oder Wertgeständen zu bitten