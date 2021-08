Haltern. Ein 25-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See fuhr am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, auf der Weseler Straße in Richtung Dülmener Straße und bog dann nach links auf den Antoniusweg ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann dabei zu Fall und verletzte sich schwer.

Eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin sah den Verletzten auf der Straße liegen, leistete "Erste Hilfe" und rief einen Rettungswagen. Der Verunfallte war ansprechbar. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Daher wurde ihm im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.