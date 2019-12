Kreis. "Danke, dass Sie an diesem besonderen Tag Dienst tun für die Menschen im Kreis Recklinghausen – und auch für das Geleistete in diesem Jahr", sagte Landrat Cay Süberkrüb beim traditionellen Heiligabend-Besuch in der Leitstelle. "Es war ein Jahr mit einigen außergewöhnlichen Einsätzen: der Brand der Kinderwelt in Recklinghausen, Quecksilber in der Lippe in Dorsten, die Gasexplosion in Erkenschwick und viele mehr. Danke dafür", ergänzte Fachbereichsleiterin Dr. Ann-Kathrin Besemann.

Auch Kreisbrandmeister Robert Gurk und seine Stellvertretern Andreas Fischer und Oliver Wegner und der stellvertretende Landrat und Ausschussvorsitzende Harald Nübel nutzten den Heiligabend-Termin, um den Kollegen Dank zu sagen und eine fortan ruhige Schicht zu wünschen. Denn der Start in den Heiligabend war durchaus unruhig. Bis 12.30 Uhr standen bei der diensthabenden Wachabteilung schon 140 Einsätze in der Liste – vor allem im Bereich Rettungsdienst und Krankentransport.

So verabschiedeten sich die Gäste mit dem Wunsch, dass die Diensthabenden später zumindest Zeit für ein wenig Weihnachtlichkeit finden: Es soll Gans mit Rotkohl geben.

Auch in der Leitstelle der Vestischen war es ein unruhiger Vormittag. Während Cay Süberkrüb, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Vestischen ist, gemeinsam mit Geschäftsführer Martin Schmidt Weihnachtsgrüße an alle Busfahrer schickten, die am 24.12. die Menschen zu ihren Familien oder zu den letzten Weihnachtseinkäufen gebracht haben, fuhr ein Abschleppwagen mit einem Gelenkbus im Schlepp auf den Hof der Vestischen. "Gerade sind nicht nur über 200 Busfahrer und die Kollegen in der Leitstelle Einsatz, auch die Werkstatt und viele andere Bereiche sind besetzt", sagte Martin Schmidt.

"Ich möchte all jenen danken, die an den Weihnachtstagen zum Wohl und zur Sicherheit der Menschen in unserem Kreis arbeiten. Den Kolleginnen und Kollegen bei der Feuerwehr und der Vestischen, aber auch denen, die bei der Polizei und in Krankenhäusern, in Seniorenheimen, Hospizen und so vielen anderen Stellen ihren Dienst tun", sagt Landrat Cay Süberkrüb, "ich wünsche allen frohe und friedvolle Feiertage und alles Gute für 2020!"