Haltern. Auf der Münsterstraße hat es am Montagabend einen Auffahrunfall gegeben. Drei Menschen wurden dabei verletzt, außerdem entstand an beiden Autos Totalschaden. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Haltern am See war gegen 19 Uhr in Richtung Haltern unterwegs.

An einer Baustellenampel, in der Nähe der Uphuser Straße, fuhr er dann - vermutlich ungebremst - auf das stehende Auto eines 69-jährigen Mannes aus Haltern auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 69-Jährigen einige Meter weit geschleudert. Der 36-Jährige sowie der 69-Jährige und seine 67-jährige Ehefrau, die mit im Auto saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Münsterstraße voll gesperrt werden.