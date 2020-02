Haltern. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Haltern am See wollte am heutigen Mittwoch gegen 9 Uhr vom Nordwall nach rechts in die Lohstraße abbiegen.

Dabei kam auf dem Radweg des Nordwall ein 67-jähriger EBike-Fahrer aus Haltern am See entgegen. Sowohl der Autofahrer als auch der EBike-Fahrer bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 67-Jährige, ohne mit dem Auto des 73-Jährigen zusammen zu stoßen. Durch den Sturz wurde der 67-Jährige so verletzt, dass er zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.