Haltern. Nach einer fast zweijährigen coronabedingten Auszeit trafen sich am Samstagnachmittag die Kameraden der Löscheinheit Lavesum zusammen mit Partnern und Familien zu einem gemütlichen Beisammensein. Ein Großteil der Mannschaft war der Einladung gefolgt, um gemeinsam einige gesellige Stunden (unter Beachtung der geltenden 3G-Regeln) im Gerätehaus an der Talstraße zu verbringen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer wurde im Vorfeld bestens gesorgt.

Löscheinheitsführer Berthold Thüner freute sich zu Beginn, endlich einmal wieder in großer Runde zusammen zu kommen und nutzte auch direkt diese Gelegenheit, um gemeinsam mit Wehrführer Georg Rohlf einige aufgestaute Ehrungen und Beförderungen vorzunehmen. Zunächst wurden Maurice Buschfeld und Niklas Morawe vom Verband der Feuerwehren NRW für ihre zehnjährige Mitwirkung in der Feuerwehr geehrt. Danach erhielten Daniel Nolde und Sven Grote-Westrich ihre Beförderungsurkunden zum Oberfeuerwehrmann. Bastian Mehr wurde anschließend zum Oberbrandmeister und Carsten Keller zum Brandinspektor befördert.

Eine besondere Ehrung wurde abschließend Klaus Rohlf zuteil: Der Leiter der Feuerwehr verlieh ihm für seine besonderen Verdienste innerhalb der Wehr das „Feuerwehrehrenzeichen der Feuerwehr Haltern am See in Silber“. Rohlf, der seit Kurzem der Unterstützungseinheit der Löscheinheit angehört, hatte sich im Laufe seiner Karriere neben dem ehrenamtlichen Einsatzdienst unter anderem auch mit der Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung verdient gemacht.

Der Feuerwehrnachwuchs tobte sich währenddessen auf der eigens auf dem Vorplatz errichteten Hüpfburg aus und hatte sichtlich Freude daran. Um das Programm für die Erwachsenen noch etwas abzurunden, bereitete der Vorstand ein Schützenfest vor und bat alle Anwesenden abwechselnd zur Vogelstange. Nach knapp 520 Schuss schnappte sich Daniel Nolde zielsicher die Königswürde und wählte sich Luise Horstmann zu seiner Königin. Das scheidende Königspaar Bastian Mehr und Julia Gerding übergab dem neuen Thron Königskette und Diadem und gratulierte herzlich zur Regentschaft. Nach dem anschließenden obligatorischen Königstanz klang der Abend im Spritzenhaus gemütlich aus. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Haltern)