Haltern. Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend (17. Juli) auf der Annabergstraße unterwegs waren und einen ungewöhnlichen Vorfall mitbekommen haben. Dort wurde gegen 22.30 Uhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See aus einem fahrenden Auto heraus mit einem Ei beworfen.

Die Frau wurde nicht getroffen, allerdings hat sie sich massiv erschrocken. Nach Angaben der Fahrradfahrerin hat ein junger Mann, der auf der Rückbank des Autos saß, das Ei geworfen. Er soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und in einem dunklen Kompaktwagen mit auffallend gelben Scheinwerfen gesessen haben. Nach Angaben der Frau saßen insgesamt zwei Personen in dem Auto. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und/oder nähere Hinweise (Tel.

0800/2361 111) zu dem Fahrzeug bzw. den Insassen geben können.