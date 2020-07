Haltern. Sonntag gegen kurz nach 12:00 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten von der Rekener Straße rechts in die Granatstraße abzubiegen. Ein 37-jähriger Olfener übersah den Motorradfahrer und fuhr mit seinem Pkw auf das Krad auf. Der 57 Jährige stürzte, verletzte sich schwer und musste in ein Recklinghäuser Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.