Haltern. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Haltern an See fuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Dülmen.Eine 54-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See fuhr mit ihrem E-Bike auf der

die Uphuser Straße. Von hier aus bog sie nach rechts auf die Münsterstraße ab.

Kurz darauf fuhr die 54-Jährige nach links auf die Fahrbahn um die Münsterstraße

zu überqueren.

Dabei kollidierte sie mit dem Autofahrer. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt

mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand 11.000 Euro Sachschaden. Um das Auto kümmerte sich ein Abschlepper.