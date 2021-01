Haltern. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Haltern am See wollte am Dienstag, gegen 17 Uhr, von der Dorstener Straße aus nach rechts in die Straße Neuer Kamp einbiegen. Eine 54-jährige Radfahrerin aus Haltern am See fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Dorstener Straße aus Richtung Lippramsdorf. In Höhe Neuer Kamp kam es zum Unfall. Dabei verletzte sich die Radfahrerin

schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem

Unfall entstand nur leichter Sachschaden.