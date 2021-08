Haltern. Im Bereich der Wiesenstraße kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. An der Unfallstelle in Lippramsdorf kreuzt der Römer-Lippe Radweg mit der Wiesenstraße.

Ein Pedelec Radfahrer übersah den von rechts kommenden Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich beide Radfahrer verletzten. Der Unfallverursacher wurde ambulant versorgt, der Rennradfahrer zog sich schwerere Verletzungen zu, die im Sixtus Hospital in Haltern weiterbehandelt wurden. An beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro.