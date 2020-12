Haltern/Re. Um die Zusammenarbeit der Polizei und der Stadtverwaltung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Haltern am See ging es beim Besuch von Bürgermeister Andreas Stegemann im Recklinghäuser Polizeipräsidium. Es war das erste Treffen des neuen Verwaltungschefs mit Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Ein Antrittsbesuch, der nicht nur dem gegenseitigen Kennenlernen diente.

Neben der allgemeinen Sicherheitslage und der Kriminalitätsentwicklung ging es bei dem Gespräch insbesondere auch um die Situation am Silbersee. Der Bürgermeister und die Polizeipräsidentin waren sich einig: Der Ausflugsverkehr rund um den Halterner Stausee in den Sommermonaten wird auch im nächsten Jahr eine enge Zusammenarbeit und abgestimmte Maßnahmen von Polizei und Stadtverwaltung erforderlich machen. "Die Bürgerinnen und Bürger in Haltern am See sollen weiterhin sicher leben und sich auch sicher fühlen", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

"Dieses Sicherheitsgefühl ist neben der objektiven Kriminalitätsentwicklung ein wichtiger Gradmesser für die Arbeit von kommunalen Ordnungsdiensten und der Polizei. Eine enge Zusammenarbeit, beispielsweise durch gemeinsame Präsenzstreifen im Stadtgebiet und die koordinierte Umsetzung von vorliegenden Konzepten, sind dabei sehr wichtig." Dazu Bürgermeister Andreas Stegemann: "Ich bin absolut sicher, dass das Polizeipräsidium und die Stadt Haltern am See weiterhin im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden."