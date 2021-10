Haltern/Dülmen. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei ein stark beschädigtes Auto im Dülmener Ortsteil Merfeld. Der Mann sprach den Fahrer an, der fuhr aber mit dem Auto in zunächst unbekannte Richtung weg. Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt, darüber konnte die Anschrift des Halters, ein 60-Jähriger aus Haltern am See, ermittelt werden.

Polizeibeamte aus Haltern am See trafen den 60-Jährigen und das beschädigte Auto an der Wohnanschrift an. Der Mann konnte den Unfallschaden nicht abschließend schlüssig erklären. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine starke Alkoholisierung. Dem 60-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Nachmittag fuhr der 60-Jährige erneut nach Merfeld. Wieder meldeten Zeugen ein stark beschädigtes Auto. Wieder konnte der Mann durch die Polizei angetroffen werden. Ein Alkoholvortest ergab einen noch höheren Wert als am Vormittag. Auch am Nachmittag wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Polizei leitete insgesamt drei Strafverfahren ein.

Gegenstand der aktuellen Ermittlungen ist die Frage, wo und wann der 60-Jährige möglicherweise in einen Unfall verwickelt war. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte sich unter der 02594-7930 zu melden.