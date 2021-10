Haltern. Die Polizei hat am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-Jährige aus Herne zusammen mit einem zweiten Täter gegen 22.15 Uhr in das Postverteilzentrum an der Lohausstraße eingebrochen. Beim Versuch zu flüchten, konnten Polizeibeamte den 23-Jährigen festnehmen. Der junge Mann musste mit zur Wache. Die Ermittlungen - und anderem zum zweiten Tatverdächtigen - dauern noch an. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.