Kreis RE. Polizeibeamte haben in Marl einen wahrscheinlich illegalen Welpenhandel gestoppt. Nach dem Hinweis einer Zeugin hatte eine Streifenwagenbesatzung am Freitag, 6. August, gegen 12:20 Uhr einen an der Heisterkampstraße geparkten Lkw mit ausländischen Kennzeichen kontrolliert.

Auf der Ladefläche befanden sich neben Maschinen zwei Käfige mit insgesamt fünf jungen Mischlingshunden. Die Tiere waren verletzt und sehr geschwächt. Die Luft im Lkw war stickig. Wasser gab es nicht in den Boxen. Zur Herkunft und zum weiteren Verbleib der Hundewelpen machte der Fahrer (22) des Lkw unglaubwürdige Angaben. Die Polizisten schalteten das Veterinäramt ein, das die weiteren Ermittlungen bezüglich Verstößen gegen Tierschutzbestimmungen übernahm. Die Welpen wurden beschlagnahmt, zu einem Tierarzt und dann in Quarantäne gebracht.