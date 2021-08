Die Westruper Heide erblüht wieder im zarten Lila und ich musste mal wieder früh aufstehen, um diese Aufnahmen zu bekommen.

Ich dachte ja, dass nicht ganz so viele auf den Gedanken kommen, am Wochenende so früh auf zu stehen. Doch ich habe mich geirrt. Der Parkplatz war schon gut gefüllt und und auf den Wegen standen die Stative ziemlich dicht beieinander.

Aber der Tag begann mit einem traumhaften Sonnenaufgang und die Bilder zeigen die Schönheit der Heide.