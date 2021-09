Haltern. Alles neu macht der… Herbst. Die Stadtbücherei Haltern am See bietet erneut zwei neue Schreibworkshops, für zwei Altersgruppen, mit den bewährten Leiterinnen, Mareike Graepel und Sandra Rodenkirchen, an. Wer Interesse hat, teilzunehmen, sollte dies schnell bekunden, die Anzahl der Plätze ist für beide Kurse jeweils auf zehn begrenzt.

Bereits im vierten Jahr leiten Mareike Graepel und Sandra Rodenkirchen die Schreibwerkstätten in der Stadtbücherei. Zum Hintergrund: Das Schreibland NRW ist ein gemeinsames Projekt vom Literaturbüro NRW e. V., Düsseldorf und dem Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. (vbnw) und fördert die Durchführung von Schreibwerkstätten in Bibliotheken aktiv. „Wir freuen uns, dass wir auch in der erneut eine Förderzusage für die Schreibwerkstätten in Haltern am See bekommen haben“, so Andrea Coenen-Brinkert. „Das bietet den schreibinteressierten Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt so schönen Chancen, an eigenen Texten kreativ zu arbeiten und sie in einem tollen Rahmen zu präsentieren.“ Neu ist diesmal: Es wird eine thematische Vorgabe, einen literarischen Rahmen, in beiden Kursen geben, der in die eigene Geschichte mit einfließen kann.

Los geht es mit den neuen Schreibwerkstätten am 30. September (genaue Termine siehe Info). Die Anmeldung ist ab sofort und bis zum 23. September in der Stadtbücherei möglich, per Anruf unter 02364-933216, oder per Mail via stadtbuecherei@haltern.de. Ob eine Aufnahme in die Workshops erfolgt, wird schnellstmöglich mitgeteilt und ist erst nach Zusage durch die Bücherei verbindlich – bei großer Nachfrage wird es eine Warteliste geben. Die Einhaltung aller Corona-Maßnahmen wird in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei garantiert.

INFO:

- Schreibwerkstatt „WRITE NOW“ mit Sandra Rodenkirchen für neun- bis zwölf-jährige Kinder und Jugendliche. Zehn Termine ab dem 30. September 2021 (in den Herbstferien findet keine Werkstatt statt), immer donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr. Abschlussveranstaltung am 17. Dezember 2021 (nachmittags). Teilnahmegebühr: 25 Euro

- Schreibwerkstatt „WRITE NOW“ mit Mareike Graepel für zwölf- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche. Zehn Termine ab dem 30. September 2021 (in den Herbstferien findet keine Werkstatt statt) immer donnerstags von 16.30 bis 18.00 Uhr. Abschlussveranstaltung am 17. Dezember 2021 (abends). Teilnahmegebühr: 25 Euro