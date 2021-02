Haltern. Auch das für den 03. März 2021 vorgesehene Abschlußkonzert mit Julia Puls (Klarinette) und Viktor Soos (Klavier) kann zum Bedauern der Veranstalter wegen der Verlängerung des Lockdowns bis zum 07. März nicht stattfinden.

Aus buchhalterischen Gründen können die für dieses Konzert bereits erworbenen Eintrittskarten ebenso wie die Karten für die beiden nicht stattgefundenen Konzerte vom 18.11.2020 und 27.01.2021 nicht beim LWL-Römermuseum gegen Erstattung des Eintrittsgeldes zurückgegeben werden. Statt dessen können die Karten per Post an das LWL-Römermuseum, Weseler Str. 100, zurückgesandt oder in den Briefkasten auf der Rückseite des Museums eingeworfen werden. Wenn eine Rückerstattung gewünscht wird, ist die Angabe des Namens und der IBAN erforderlich; auch sollte angegeben werden, ob die einzelne Karte für 15,00 € oder 18,00 € erworben wurde. Möglich ist aber auch eine Unterstützung der Veranstalter als Kulturschaffende durch einen Verzicht auf die Rückerstattung; es werden dann entsprechende Spendenbescheinigungen ausgestellt, wozu allerdings die vollständige Angabe des Namens und der Adresse erforderlich ist. Eine Rückabwicklung nach dem 31.03.2021 ist leider nicht möglich.