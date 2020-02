Sie kommen bewaffnet mit Schwertern, Äxten und Schilden daher – die Römer-Figuren aus dem Atelier des Künstlers Friedrich Georg Schmidt. Einen Monat lang zieren sie das Foyer der Stadtsparkasse in Haltern.

Hergestellt sind sie aus Rundeisen und Stahlblechen, die Schmidt zum Teil aus Schrott bezieht. Sein Handwerk hat er im Kunsthof Nordkirchen bei der Künstlerin Regina Rostalski erlernt. Seitdem stehen seine Werke in zahlreichen Gärten und Häusern. Dass sie im Freien Rost und Patina ansetzen, ist gewollt. Sie “altern in Schönheit“. Schmidt arbeitet sowohl in Nordkirchen als auch im Künstlerhof Lavesum. Neben Metallskulpturen entstehen dort auch seine Airbrush-Bilder.

Die Figuren zeigen aber nicht nur Feldherren aus römischer Zeit, sondern thematisieren auch die Psyche des Menschen, wie etwa seine Werke “Balance halten“ und “Missmutige Kröte“, welche ebenfalls in Haltern zu sehen sind. Jeweils die Hälfte der Erlöse aus den Verkäufen wird dem LWL Römermuseum und dem psychologischen Beratungszentrum PBZ gespendet.

In Haltern am See stellt der Künstler seit Montag im Foyer der Stadtsparkasse an der Koeppstraße 2 aus. Die Ausstellung ist noch bis Mitte März zu den Öffnungszeiten der Sparkasse zu besichtigen.

Mehr vom Künstler Friedrich Georg Schmidt ist zu finden auf:

www.friedrich-georg-schmidt.de/