Die allgemeine Annahme am Schulstandort des Hans-Böckler-Berufskollegs

handele es sich um eine Berufs- und Wirtschaftsschule ist zwar richtig, dieses

Image bildet die umfangreichen Schul- und Bildungsangebote des Standortes

aber nur teilweise ab. Mit mehreren definierten Schwerpunkten in den

Bereichen Erziehung, Wirtschaft und Medien kann der Standort punkten. So

startete im Schuljahr 2019/2020 eine neue Erzieherklasse im beruflichen

Gymnasium, die hauptsächlich aus Halterner Schüler*innen besteht.

Ab dem Schuljahr 2020/21 wird zudem eine Klasse für Kinderpfleger*innen in

Haltern eingerichtet.

Im Presseinterview stellt das Leitungsteam der Dependance Haltern, Kathrin Ollas

und Matthias Bomba, neben den diversen schulischen Wahlmöglichkeiten (Vollabitur,

Fachabitur, Real- und Hauptschulabschluss) auch das digitale „Halterner Modell“ vor.

„Ohne digitale Technik geht es heute nicht mehr“ erklärte Kathrin Ollas, die auch

Leiterin des EDV-Teams am Hans-Böckler-Berufskolleg ist. Für den digitalen

Unterricht hat sie eigens mit ihrem Team ein auf die Schule zugeschnittenes,

individuelles Klassenraumkonzept entworfen, das auch über die Grenzen der

Seestadt hinaus schon Schule gemacht hat. So haben u.a. bereits die Universität

Bremen , eine Schulleitung eines dortigen Berufskollegs sowie das Berufskolleg

Gelsenkirchen Interesse am Halterner Modell bekundet. Es ist angedacht den

Halterner Standard auch an den Standort Marl zu übertragen, noch fehlt es dazu

allerdings an finanziellen Mitteln.

Das von Ollas entworfene Konzept verbindet digitale Prokjektsonsflächen und

Displays von internetfähigen Whiteboards mit dem Gebrauch herkömmlicher

Arbeitsmethoden. Die Technik macht das Lernen nicht nur leichter und effizienter.

Bereits erarbeitete und gespeicherte Inhalte sind immer wieder abrufbar.

Es motiviert selbst zurückhaltende Schüler zu intensiver Mitarbeit, stellt Matthias

Bomba fest. Zudem bietet das Hans-Böckler-Berufskolleg immer wieder interne

Schulungen für ihr Lehrpersonal an, um den Standard weiter anzuheben.

Schulabschlüsse und Weiterbildung

Die praxis- und projektorientierten Bildungsangebote des HBBK Standorts Haltern

richten sich in erster Linie an Absolventen der Haupt- und Realschulen sowie

Gesamtschulen, aber auch an Gymnasiasten an der Schwelle zur Oberstufe. Im

Gegensatz zum Gymnasium oder einer Gesamtschule gibt es am HBBK allerdings

kein Kurssystem, sondern feste Klassenverbände. Viele Schüler nutzen die Gelegenheit eines neuen Starts nach dem Abgang von einer anderen Schule oder haben sich schon für einen beruflichen Schwerpunkt entschieden.

Am HBBK in Haltern kann das dem Gymnasium gleich gleichwertige Vollabitur

(Allgemeine Hochschulreife), sowie das Fachabitur (Fachhochschulreife) mit

verschiedenen beruflichen Schwerpunkten, aber auch der Realschulabschluss

(Fachoberschulreife) erworben werden. Es besteht in der Regel die Wahlmöglichkeit

für Schülerinnen und Schüler, nach ihren Interessen und Neigungen zwischen den

Bereichen Wirtschaft und Erziehung zu entscheiden.

In vielen Bildungsgängen der Europaschule leisten die Schülerinnen und Schüler

mindestens ein vierwöchiges (Auslands-)Praktikum ab. In dieser Praktikumszeit

werden Fachwissen und erworbene Kompetenzen im beruflichen Alltag angewendet

und vertieft. Neben den Schulabschlüssen kann zudem der kaufmännische Assistent nach

Landesrecht oder das Sprachzertifikat Spanisch DELE erworben werden.

Eine individuelle Beratung wird immer donnerstags in Marl zwischen 14:30-15:30 Uhr

angeboten oder kann telefonisch individuelle vereinbart werden.