Haltern. Ende September trafen sich zahlreiche Kinder mit ihren Vätern und auch Großvätern im Städtischen Familienzentrum Conzeallee, um sich auf die kommende Jahreszeit vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit Herrn Werthmöller, Referent der FBS Dülmen, wurden an dem Nachmittag Windvögel gebaut. Mit sehr viel Spaß und tollen Ideen machten sich die Kinder mit ihren Vätern und Großvätern ans Werk und am Ende kamen Windvögel heraus, die sich am Himmel sehen lassen können.