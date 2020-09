Haltern. Im September ist noch einiges los im Römermuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Haltern am See: Nach dem Tag des offenen Denkmals (13.9.) schlägt am dritten Septemberwochenende (19. und 20.9.) die Bergkamener Römerkohorte ihre Zelte auf dem Außengelände des Museums auf.

Unter dem Motto "Die Römer und ihr Holz" können Besucher live erleben, wie römische Rekruten in die Kunst der Dachschindel-Herstellung eingewiesen werden. Kinder haben an beiden Tagen Gelegenheit, ihr eigenes Holzschwert zu schnitzen.Am Samstag, 26.9., zwischen 10 und 14 Uhr stehen die "Römer Checker" für Fragen zum römischen Alltagsleben in der Dauerausstellung bereit. Sie wissen ganz genau, was vor 2.000 Jahren in Haltern abging, als die Stadt noch fest in römischer Hand war. Fragen zur römischen Bautechnik beantworten die "Römer Checker" nachmittags zwischen 14.30 und 18 Uhr auf dem Außengelände im Schatten des gewaltigen Westtors, rekonstruiert nach antiker Holz-Erde-Bauweise.