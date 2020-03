Haltern/Herne. "Am besten zuhause bleiben", lautet die Empfehlung der Virologen in der Corona-Krise. Deshalb sind die Museen wie alle anderen Freizeitangebote geschlossen. Da kann es schnell mal zum Corona-Koller kommen. Um für Kulturinteressierte ein wenig Abhilfe zu schaffen, baut der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das digitale Angebot seiner Kultureinrichtungen aus.

"Gerade in Krisenzeiten ist es uns wichtig, die Menschen in Westfalen-Lippe auch weiterhin mit kulturellen Angeboten zu versorgen", so die LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. Täglich kommen neue Angebote dazu, die der LWL auf der Website http://www.lwl-kultur.de/de/kultur-digital/ und http://www.lwl.org veröffentlicht. Die Angebote reichen von Kurzvideos zu einzelnen Ausstellungstücken über Panoramabilder der wichtigsten Museumsräume und Podcasts über historische Themen bis hin zu 3D-Rundgängen durch die Dauerausstellungen der Museen. Auch der Gratis-Download sonst kostenpflichtiger Filme ist möglich.Das LWL-Archäologiemuseum in Herne (http://www.lwl-landesmuseum-herne.de/multimediaguide/virtueller-rundgang) und das LWL-Römermuseum in Haltern am See (http://www.lwl-roemermuseum-haltern.de/fuehrungen-und-co/virtueller-rundgang) bieten auf ihren Websites jeweils einen 3D-Rundgang durch die Dauerausstellung an.

Museumsmaulwurf Kalle

Außerdem führt das Team des LWL-Archäologiemuseums auf seinem YouTube-Kanal und in den sozialen Medien virtuell durch die Sonderausstellung "Pest!". Das Programm ermöglicht kurze Ausflüge zu einzelnen Exponaten und bietet eine komplette Führung in mehreren Folgen. Es richtet sich an alle Altersgruppen, und die Kinder werden aufgerufen, den Museumsmaulwurf Kalle mit Ideen von zu Hause aus zu unterhalten. Abzurufen sind die Videos unter: http://www.youtube.com/watch?v=FjjlfQauaSc oder unter #PestaufSendung in den Sozialen Medien wie Twitter, Facebook, Instagram. Fast täglich bietet das Haus hier neue Führungen an, die Interessierte mitverfolgen können. So möchten die Mitarbeiterinnen der Museumspädagogik und des Kuratorenteams weiterhin sämtliche Altersstufen ab dem Vorschulalter erreichen. Dabei setzen sie auf ganz unterschiedliche Formate.Wer sich gezielt über einzelne Exponate informieren möchte, sollte sich die Reihe "Highlight-Objekte" nicht entgehen lassen. Eine komplette Führung mit Kurator Dr. Stefan Leenen stellt sämtliche Bereiche der Ausstellung vor. Die jüngsten Online-Besucher können Kalle, dem Museumsmaulwurf, und Milli, der jungen Rattendame, dabei zuschauen, was sie sich einfallen lassen, wenn ihnen in einem Museum ohne Publikum langweilig wird.



YouTube-Kanal



Auch das Team des LWL-Römermuseums hat sich für seine Online-Besucherinnen etwas Besonderes einfallen lassen: Ab sofort gibt es auf dem YouTube-Kanal des Museums unter dem Titel "Römer allein zu Haus" virtuelle Führungen. Wie der Legionär M. Crassus Fenestela an seinen alten Einsatzort, das Militärlager von Haltern, zurückkehrt, können die Besucher bereits sehen. Auch die Gattin von Kaiser Augustus, Livia Drusilla, und die Schankwirtin Cynthia sind schon online. Demnächst werden die Schmiedin Julia Fortuna Minor und die Gattin eines Töpfers, Paulla Petronia, folgen. Informativ, aber auch humorvoll und experimentell wird Interessierten verschiedener Altersstufen so das Leben der Römer vor gut 2.000 Jahren nähergebracht.

Darüber hinaus stehen online Vorträge zur Verfügung, die im LWL-Römermuseum stattgefunden haben. Im 3D-Rundgang auf der Website können Besucher durch das Westtor schreiten und sich die Exponate der Dauerausstellung von allen Seiten in Ruhe anschauen. Abzurufen sind die Videos von Rundgängen in "römischer" Begleitung und von Vorträgen unter: http://www.youtube.com/channel/UC7jyj54i2OWG8_EJRh0qQfg oder unter #RömerAlleinzuHaus.