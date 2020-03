Haltern. Ab sofort erweitert unser neuer pädagogischer Mitarbeiter Michael Ossege das Team des KönzgenHauses. Er kümmert sich gemeinsam mit Josef Meiers und Ruth Hochgürtel um alle Themen rund um die betriebliche Mitbestimmung und Mitarbeitervertretung. Reaktion des Teams: "Wir freuen uns über die Verstärkung und den weiteren Ausbau der Seminararbeit in diesem Bereich!"

Michael Ossege ist gelernter Betriebswirtschaftler und kommt aus der freien Wirtschaft. Hier hat der 35-Jährige erst selbständig und in vergangenen Jahren fest angestellt als Produktmanager, Teamleiter sowie in der Fort- und Weiterbildung in der Kommunikations- und IT-Branche gearbeitet. Studium und Beruf führten ihn aus der westfälischen Heimat über Koblenz, Spanien, Costa Rica und schließlich Dortmund jetzt wieder in heimische Gefilde nach Haltern am See. Diese Erfahrungen kommen ihm nun unter neuen Vorzeichen zu Gute.

Neue Aufgaben - große Vorbilder



Den Schritt in die Sozialwirtschaft konnte er sich schon länger vorstellen; nun ist er ihn gegangen und stellt sich bei der Arbeit im KönzgenHaus neuen Herausforderungen. Besonders freut er sich darauf, von nun an näher an und mit den Menschen arbeiten zu können. "Ich freue mich vor allem auf die enge Zusammenarbeit mit Josef Meiers und Ruth Hochgürtel. Von deren jahrelanger Erfahrung, dem umfangreichen Fachwissen und den schon vorhandenen Netzwerken in der betrieblichen Mitbestimmung werde ich viel profitieren und lernen können.", so Ossege. Dieses Wissen und den Erfahrungsschatz möchte er einsetzen, um sich seiner künftig wichtigsten Aufgabe zu widmen: "Die Mitarbeitervertreter*innen darin zu bestärken und befähigen, sich gewinnbringend für ihre Kolleg*innen einzusetzen."