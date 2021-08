Haltern. Mit zwei Konzerten der Extraklasse enden am 29. August die diesjährigen Sythener Gitarrentage. Um 11 Uhr treten der rumänische Gitarrist Matei Rusu und der griechische Flötist Polychronis Karamatidis als Duo con Spirito auf. Diese Instrumentenkombination hat schon allein ihren ganz besonderen Reiz. Perfekt wird der Auftritt, wenn die Musiker diese Instrumente mit Anmut, Hingabe und Virtuosität spielen. Und das können die Beiden!

Nach dem Bachelor of Music am Konservatorium Maastricht bei Prof. Carlo Marchione, der auch schon im Schloß Sythen gastierte, absolvierte das Duo das Kammermusikmasterstudium mit hervorragenden Ergebnissen. So erstaunt es nicht, daß die beiden Musiker in nur wenigen Jahren bereits eine große Bekanntheit und Beliebtheit erlangt haben. Ihr Programm besteht überwiegend aus Werken, mit denen große Komponisten, wie z. B. Bartok, Granados oder Piazzolla, Volksmusik variiert haben.

Das Schlußkonzert um 17:00 Uhr gestaltet Prof. Tomasz Zawierucha, der bereits 2016 im Rahmen der Sythener Gitarrentage auftrat und vom Publikum umjubelt wurde. In der ersten Hälfte des Konzerts spielt er Werke spanischer Komponisten aus der Zeit der Klassik. Nach der Pause erklingen Werke von Chopin, die für Gitarre arrangiert wurden, und die „Hommage à Chopin“ des polnisch-französischen Komponisten Alexandre Tansmann.

Und zusätzlich zu den Konzerten bietet sich für die Besucher die Gelegenheit, das wunderschöne Ambiente des Schloßgartens zu genießen. Für den Konzertbesuch gilt die 3G-Regel. Die Eintrittskarten können ausschließlich im Internet über die Mail-Anschrift hms@kulturstiftung-masthoff.de zum Preis von 15 Euro je Karte erworben werden; mit der Bestellung müssen Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden. Der Kartenversand erfolgt unentgeltlich.