Frauenchorkonzert: „Für mich solls rote Rosen regnen!“

Haltern. Unter dem Motto „Für mich solls rote Rosen regnen!“ findet am Samstag, 14. März, in der Aula des Schulzentrums ein Frauenchorkonzert statt. Anlässlich des Internationalen Frauentages haben die städtische Musikschule und die Gleichstellungsbeauftragte diese Veranstaltung organisiert.

Ab 19 Uhr präsentieren die Organisatorinnen den Projektchor Frauenpower der Musikschule unter Leitung von Verena Voß und Beatrix Bassmann und den Frauenchor aus Haltern am See „Sing Mit“ unter Leitung von Christian Przbyl. Eröffnet wird die Veranstaltung von der Gleichstellungsbeauftragten Franziska Steverding-Waterkamp und der Musikschulleiterin Verena Voß. Das Motto ist gewählt worden anlässlich des Chansons von Hildegard Knef und soll den Spaß am Mitsingen veranschaulichen, denn das Publikum kann mitmachen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten für Frauenprojekte vor Ort. Einlass ist ab 18.30 Uhr.