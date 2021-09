Haltern. Die Fußgängerunterführung „See schlägt Wellen“ an der Hullerner Straße unterhalb der Bahngleise ist seit Eröffnung vor 10 Jahren häufiges Ziel von Schmierereien. Deshalb soll sie nun mit einem professionellen Graffiti aufgewertet werden. Am Mittwoch, 29. September, um 17 Uhr sind 25 interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, die Künstler und das Projekt kennenzulernen und eigene Vorschläge für die Gestaltung abzugeben. Eine Voranmeldung ist nötig.

In der Absicht, Passantinnen und Passanten eine positivere Willkommensbotschaft zu senden, für eine schöne Atmosphäre zu sorgen und gleichzeitig die Reinigungskosten zu verringern, entschieden sich die Fraktionen im Rat, den Tunnel mit Kunst vor Sachbeschädigung zu schützen. Die ortsansässige Agentur Sektor Marketing konnte dafür das international arbeitende Künstlerkollektiv "tubuku" überzeugen, eines ihrer XXL-Kunstwerke auf den Wänden der beliebten Querverbindung zu realisieren. "Der betroffene Bereich wird komplett und flächendeckend mit Motiven, die zur Seestadt und Umgebung passen, bemalt", erklärt Geschäftsführer Florian Scharmann. Die Arbeit des Krefelder Künstlerkollektivs ist in der Seestadt bereits durch die Bemalung der Bahnhofshalle bekannt.

Für den Bereich der Unterführung sind vom Rathaus über die Stadtmühlenbucht bis zur Heide viele heimische Motive denkbar. Um die Vorentwürfe zu präsentieren und Ideen aus der Bevöl-kerung zu sammeln, lädt die Stadt Haltern am See nun zur Bürgerbeteiligung. Der Termin findet direkt vor Ort statt. Bei schlechtem Wetter wird in das Foyer der Seestadthalle ausgewichen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Anmeldungen werden unter https://buergerbeteiligung.sektor-marketing.de entgegengenommen. Die Veranstaltung findet unter den 3G-Regeln statt. Nur mit dem entsprechenden Nachweis vor Ort können Interessierte teilnehmen.