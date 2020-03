Der Freundeskreis Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde Haltern e.V veranstaltet am Sonntag, 22. März 2020, um 17 Uhr in der Erlöserkirche Haltern am See ein ganz besonderes Konzert. Unter dem Titel „Ich schenke euch ein neues Herz“ singt und spielt Jessica Burri (Sopran & Dulcimer ) eigene meditative Kompositionen.

Dabei sind neben dem Gesang ungewöhnliche Instrumente wie Dulcimer (altenglisches Saiteninstrument), Klangschalen, Barchimes, Holz-Okarina und andere Instrumente. Sie haben durch den obertonreichen Klang eine meditative, heilende Wirkung auf viele Menschen.

Auch setzt Jessica Burri bei einigen Werken die besondere Kunst des Obertongesangs ein, passend zu den Instrumenten. Auf dem Programm sind Kompositionen, die die Themen Trauer, Trost und Hoffnung aufgreifen.Ihre besondere Liebe gilt dem Spiel des Hammered Dulcimer, einem historischen Saiteninstrument aus England. Ähnlich wie eine Zither gezupft oder mit feinen Hämmerchen geschlagen, entfaltet sich ein Klangspektrum, dass seine Hörer durch den besonderen Obertonreichtum fasziniert und verzaubert. Vermutlich ist sie die einzige Sängerin, die sich selbst auf dem Dulcimer begleitet.

Jessica Burri hat sich auf eine besondere Kunst des Erzählens spezialisiert: Sie entwickelt musikalische Programme, in denen sie Geschichten, Märchen und auch biblische Texte erzählt, musikalisch arrangiert, mit Gesang und Klängen gestaltet und untermalt und sich selbst auf dem Dulcimer begleitet.

In den USA geboren, kam Jessica Burri nach dem Besuch der Eastman School of Music nach Köln, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Im Laufe ihrer langjährigen Arbeit als Opern- und Konzertsängerin spezialisierte sie sich auf selbst komponierte und arrangierte Lieder auf dem Dulcimer. Vor etwa 6 Jahren entdeckte sie für sich Klangschalen, die sie seitdem häufig als Musik- und Klanginstrumente in Ihren verschiedenen Musikprogrammen einsetzt.

In ihren Auftritten entführt sie die Hörer und Zuschauer auf eine Reise in einzigartige Klang-, Erlebnis- und Bilderwelten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.