Haltern. Die Stadtbücherei Haltern am See startet ab Oktober 2021 wieder mit ihrem Veranstaltungsprogramm. Pandemiebedingt war dieses fast komplett anderthalb Jahre zum Erliegen gekommen. Alle großen Veranstaltungen im Kinderbereich finden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Familie und Jugend statt.

Los geht es mit einer Kinderbuchpremiere und einer echten Autorenbegegnung am 02.11.2021. Der ehemalige Halterner Bastian Basse liest aus seinem ersten Kinderbuch „Kafe Jättebra“. Gemeinsam mit der Illustratorin Sandra Rodenkirchen wird der Autor diese magische Geschichte erzählen, vorlesen und zeigen wie man Zimtschnecken zeichnet. Der Eintritt ist kostenfrei, allerdings nur mit Eintrittskarte. Diese ist ab sofort in der Stadtbücherei erhältlich.

Richtig explosiv wird es beim Programm am bundesweiten Vorlesetag am 19.11.21. Die Physikanten, bekannt u.a. aus der Samstagsabendsendung „Wer weiß denn sowas XXL“ kommen mit ihrer Familienshow für Kinder, Jugendliche und Erwachsene „Physik ist’s, wenn es knallt“ in die Bücherei. Trockeneis aus dem Wassersprudler und eine Flammen-Rennbahn mit Haarschaum, diese und andere Experimente zeigen die Physikanten. Ein Nachmittag voller schräger Phänomene und verrückter Erkenntnisse erwartet die Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt kostet 3 €, die Karten sind nur im Vorverkauf ab sofort in der Bücherei erhältlich.

Schöne und kindgerechte Basteleien stehen beim MAKERDAY-Kreativ der Büchereimitarbeiterin Gaby Schetter im Mittelpunkt. Die Veranstaltung findet einmal im Monat von 15:30 bis 17:00 Uhr statt. Der nächste Termin ist am 4. November 2021. Gaby Schetter kann es kaum erwarten, kleine und große Bastelfreunde endlich wieder persönlich begrüßen zu dürfen. In der pandemiebedingten Pause hatte sie „Basteltüten to go“ für ihre Fans veröffentlicht und die Schaufenstergeschichten eingeführt. Einen ganzen Monat kann man beim Stadtbummel eine schöne Bilderbuchgeschichte an unseren Fenstern lesen und bestaunen. Im Moment findet man die Geschichte „Als die Raben noch bunt waren“ von Edith Schreiber-Wicke an der Lavesumer Straße.

Aber auch beim MAKERDAY-Technik wird es ab sofort nicht langweilig. Gemeinsam mit Gaby Schetter können Kinder ab 5 Jahren mit den Bee Bots und Ozobot die Bücherei erobern. Mit diesen kleinen Robotern können Kinder spielerisch die digitale Welt besser verstehen und bekommen erste Einblicke in das Programmieren. Der nächste Termin ist am 28.10.21 von 15.30 bis 17.00 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung unbedingt nötig.

Eine Lesung mit viel Musik und Mitmach-Aktionen für Menschen ab 5 Jahren findet am 23. November 2021 ebenfalls in der Bücherei statt. Patricia Prawit, bekannt als das Burgfräulein Bö aus den Ritter Rost Geschichten, singt und liest „Das Raphuhn“. Eine Geschichte über Tiere auf dem Bauernhof, das Leben auf dem Land und in der Stadt aber ganz wichtig über Freundschaft. Karten sind ebenfalls ab sofort in der Bücherei für 3 Euro erhältlich.

Der Literaturkreis unter der Leitung von Dagmar Höhner und der Stammtisch Geneologie unter der Leitung von Marianne Stenner stehen ganz im Zeichen des hauseigenen Mottos „Hier trifft man sich“ und das ab sofort endlich wieder in der Stadtbücherei.

Die Bücherei wird demzufolge nicht nur als Ort des Lesens verstanden. Vielmehr können Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen hier zusammen ihre Freizeit verbringen, Kultur erleben und kreative Angebote nutzen. Die Teilnahme unterliegt den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Weitere Informationen, Kartenreservierungen oder Anmeldungen sind unter stadtbuecherei@haltern.de oder 02364 933 216 möglich. Neben den Veranstaltungen bietet die Stadtbücherei für trübe Herbsttage natürlich auch Bücher, CDs, Filme, Konsolenspiele und Gesellschaftsspiele zur Ausleihe vor Ort oder bequem per Download von zu Hause aus an.

Weitere Termine:

Lesung Live:

02.11.2021 Bastian Basse liest aus „Kafe Jättebra“

06.11.2021 Papa-Zeit „Wir basteln Adventskalender“ (ausgebucht)

13.11.2021 Patricia Prawit singt und liest aus „Das Raphuhn“

Makerday Kreativ:

04.11.2021 – Erinnerungskugeln basteln

09.12.2021 – Schneekugeln basteln

Makerday Technik

28.10.2021 Bee Bots und das Wetter

18.11.2021 Detektiv Ozobot auf geheimer Mision

25.11.2021 Bee Bots und die Jahreszeiten

Kindertheater

07.12.21 Hille Pupille spielt „Morgen kommt der Weihnachtshahn“

16.12.21 Hohnsteiner Puppentheater – Der Kasperle kommt mit einem Weihnachtsstück