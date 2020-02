Haltern. Am Freitag, 6. März (20 Uhr) steht ein besonderes Event im Trigon Haltern an:Denn das vom Rockbüro Haltern präsentierte NOLIMIT (Night Of Ladies In Metal Im Trigon) geht in die zweite Runde.



Nach der erfolgreichen Erstauflage von 2017 hat der Urheber des Festivals, Matt Bauer (Mayze) wieder drei hochkarätige Bands zusammen für den Abend gewinnen können,wobei Mayze und Silent Revenants schon 2017 zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Mit Velvet Viper hat man nun eine Band um Frontfrau Jutta Weinhold mit ins Boot geholt, die schon in den 70ern Ihr Unwesen in diversen Krautrock-Bands trieb, und in den 80ern mit der Band Zed Yago von sich reden machte, die damals u.a. auch mit Doro Pesch's Warlock unterwegs waren.