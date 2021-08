Haltern. Aus LiS (Literatur im Spieker) wird LiR (Literatur im (alten) Rathaus), zumindest bis zum Ende des Jahres 2021, so es die aktuellen Bestimmungen und Verordnungen zur allseits bekannten Lage zulassen. Die Lesungen mit Michael van Ahlen und seinen Gästen finden also künftig im Ratssaal des Alten Rathauses (Markt 1, Haltern am See) statt, wie immer sonntags um 17 Uhr.

Am 5. September ab 17 Uhr liest Michael van Ahlen die unglaublichsten der unglaublichen Geschichten des Lügenbarons Münchhausen. Im letzten Jahr wäre Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-1797), der mit seinen abenteuerlichen Geschichten in die Weltliteratur einging, 300 Jahre alt geworden. Allerdings, er selbst hat diese Geschichten niemals aufgeschrieben, sondern bei unzähligen Gelegenheiten in Wirtshäusern und auf Gesellschaften mit schier unerschöpflicher Fabulierkunst und großer Geste lediglich erzählt.

Nacherzählt und aufgeschrieben wurden sie erstmals von einem gewissen Rudolph Erich Raspe, der sie schließlich 1785 in London (!) veröffentlichte, und zwar in englischer Sprache (!). Raspe, ehemaliger Museumsdirektor in Kassel, war 1775 – aus Furcht, des Diebstahls verdächtigt zu werden – nach England geflohen; er hatte den Freiherrn wohl hin und wieder als großen Schnurrenerzähler erlebt. Dem Dichter Gottfried August Bürger (1747-1794) schließlich ist es zu verdanken, daß diese wunderlichen Abenteuergeschichten des Freiherrn von Münchhausen aus der deutschen Literaturgeschichte nicht mehr wegzudenken sind. Bürger übersetzte sie nämlich ins Deutsche, fügte auch noch eigene Geschichten hinzu (wie übrigens auch Raspe), und veröffentlichte sie 1786 unter dem Titel: „Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei einer Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegte.“ Sozusagen als nachträgliche Geburtstagsfeier liest Michael van Ahlen nun einige der herrlich phantasievollen, komischen und unglaublichen Geschichten des „Lügenbarons“ Münchhausen.

Mit dieser Veranstaltung wird die beliebte und erfolgreiche (Vor)Lesereihe nach langer Pause – die Gründe sind hinlänglich bekannt – endlich wieder aufgenommen und fortgesetzt. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro erhalten Sie im Vorverkauf bei der Stadtagentur Haltern am See, Markt 1, an der Tageskasse (sofern noch vorhanden) oder durch Bestellung per eMail an hms@kulturstiftung-masthoff.de; der Kartenversand erfolgt unentgeltlich. Die regulären Öffnungszeiten der Stadtagentur sind montags bis freitags von 10 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr.

Wegen der Corona-Situation ist für den Besuch der Lesung die 3G-Regel unbedingt einzuhalten und nachzuweisen, was den Einlaß verzögern kann; bitte kommen Sie daher etwas früher. Am Sitzplatz selbst besteht keine Maskenpflicht. !!!