Haltern. Aufgrund einer erneuten Änderung der Corona-Schutzverordnung NRW darf ob sofort wieder Musikschulunterricht stattfinden. Darauf weist die Städtische Musikschule hin. Im Zuge des Teil-Lockdowns hatten Musikschulen landesweit zunächst schließen müssen.

Nun ist wieder Präsenzunterricht für Einzelpersonen bzw. Kleingruppen möglich. Ensembles und Angebote der musikalischen Früherziehung finden jedoch weiterhin nicht statt. „Ich freue mich, dass die Landesregierung offensichtlich der Auffassung gefolgt ist, dass Musikschulen wichtige Bildungseinrichtungen sind und die Verordnung entsprechend angepasst hat“, betont Musikschul-Leiterin Verena Voß. Die Musikschullehrerinnen und -lehrer werden sich mit ihren Schülerinnen und Schülern darüber abstimmen, ob sie in dieser Woche den Unterricht online oder vor Ort in der Musikschule durchführen möchten. Oberste Priorität beim Präsenzunterricht hat natürlich weiterhin die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. Die Musikschule führt zudem eine tagesaktuelle Kontaktliste. Für Rückfragen ist die Geschäftsstelle der Musikschule in Haltern am See zu den Öffnungszeiten unter den Telefonnummern 02364 933-444 bis -446 erreichbar.