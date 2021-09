Haltern. Seit vielen Jahren hat das Bilderbuchkino einen festen Platz im Veranstaltungsprogramm der Stadtbücherei. Jeden zweiten oder dritten Mittwoch im Monat wird mit Kindern im Kindergartenkindern in der Bücherei gelesen, gelacht und gebastelt. Da die Nachfrage an Vorleseaktionen für Kinder im Vorschulalter sehr groß ist, hat die Bücherei jetzt ein weiteres Vorleseangebot für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren entwickelt.

Einmal im Monat, immer dienstags, wird die Büchereimitarbeiterin Saskia Lambernd mit dem japanischen Tischtheater spannende und lustige Geschichten vorlesen und im Anschluss gemeinsam mit den Kindern etwas zum Buch gestalten. Sie freut sich sehr auf vielen kleine und große Besucher, die Spaß an Geschichten haben. Das gesamte Vorleseprogramm ist auf der Homepage der Stadtbücherei (www.buecherei-haltern.de) zu entdecken.

Der erste Vorlesenachmittig mit Saskia findet am 21. September 2021 um 16 Uhr in der Stadtbücherei statt. Gemeinsam wir die Geschichte „Die Anderen“ gelesen, in der Hausschweine und Wildschweine versuchen zu klären, wer die besseren Schweine sind. Dazu tragen sie einen Wettkampf aus, doch mitten im Matschepampehüfen bricht ein Gewitter über sie herein und alles kommt anders als geplant. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, allerdings ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Dies ist ab sofort telefonisch unter 933-216 oder per Mail unter stadtbuecherei@haltern.de möglich. Es gelten für diese Veranstaltung die aktuellen Coronaregeln.

Weitere Termine:

Kamishibai - Vorlesen mit Saskia

19.10.2021 – Die kleine Meerjungfrau

16.11.2021 – Als die Raben noch bunt waren

14.12.2021 – Flunkerfuchs und das Weihnachtswunder