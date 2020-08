Haltern/Dülmen. Nach beinahe sechsmonatiger Pause des Regelbetriebes startet die VHS jetzt nach den Sommerferien wieder ein – fast reguläres – Kursangebot. Wer seine Fremdsprachenkenntnisse erweitern oder auffrischen möchte, oder das eine oder andere Corona-Kilo loswerden möchte, findet bei der VHS wieder das passende Angebot in fast gewohnter Atmosphäre. „Natürlich halten wir zum Schutz unserer Kursleitungen und Teilnehmenden strenge Hygiene- und Abstandsregeln ein. Auf allen Bewegungsflächen besteht grundsätzlich die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, sagt Tobias Kreiten, neuer Programmbereichsleiter Fremdsprachen.

Auf dem Sitzplatz in den Kursräumen, kann die Maske dann wieder abgenommen werden, hier stellt ein Sitzplan, der für jeden Kurstermin neu erstellt wird, sicher, dass durch die Rückverfolgbarkeit die möglichen Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden können. Die über 80 verschiedene Sprachkurse und fast 130 Gesundheitskurse sind bereits seit dem 20. Juli online buchbar. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres erscheint nächste Woche auch das neue Programmheft mit den Angeboten für das gesamte Schuljahr. Im Fremdsprachenbereich werden die bewährten Anfänger- und Auffrischungskurse um digital gestützte Lernangebote ergänzt. So können beispielsweise Englisch- und Spanischkurse online belegt werden; auch ausgefallenere asiatische Sprachen wie Chinesisch, Koreanisch oder Japanisch werden als „Live Online Seminare“ angeboten – insbesondere unter den unbeständigen Umständen einer anhaltenden Pandemie können die Kursteilnehmer dabei von der zeitlichen und räumlichen Unabhängigkeit dieser Kursangebote profitieren. Wieder im Programm ist außerdem ein Vorbereitungskurs für das Cambridge-Sprachenzertifikat FCE. Teilnehmende werden durch einen Muttersprachler auf die offizielle Sprachprüfung der renommierten englischen Universität vorbereitet und im Prüfungsprozess begleitet. Eine bestandene Prüfung zertifiziert die Sprachfertigkeiten auf der Stufe B2 des europäischen Referenzrahmens und wird international von diversen Universitäten, Unternehmen und Regierungen als Sprachnachweis anerkannt.

Ganzheitliches Gesundheitstraining



Das Angebot des Gesundheitsbereiches umfasst ein ganzheitliches Gesundheitstraining, welches auf die Vermittlung von gesundheitsrelevantem Wissen für Körper und Geist abzielt. Dieses „Mind & Body“ orientierte Angebot soll die selbstregulierenden Kompetenzen mobilisieren und nachhaltig erweitern. Ziel ist die Entwicklung von gesundheitsförderlichen Handlungsstrategien, die sich sinnvoll in den Alltag integrieren lassen. Aus den Bereichen Verhaltenstherapie, Stressbewältigung, Entspannung, Bewegung und Ernährung sind dafür Angebote zusammengestellt worden, die einzeln oder in Kombination angewandt werden können. Dabei arbeitet die VHS auch mit anderen Trägern der Gesundheitsfürsorge zusammen.„Wir widmen uns Themen wie: After-work Cooking für die schnelle und gesunde Ernährung am Feierabend aber auch Slow Food für Genießer, gesunde vegetarische oder vegane Küche sowie Genuss-Menüs aus regionalen Zutaten“, erklärt Nicole Wellmann, Programmbereichsleiterin Gesundheit. Gemeinsam kochen, einander kennenlernen, sich auf Augenhöhe begegnen und mit Neugier und Interesse die Rezepte anderer Regionen in Deutschland und Europa aber auch Spezialitäten ferner Länder und Kulturen zu kochen und zu probieren, ist ein wichtiger Aspekt gegenseitiger Wertschätzung.

Wer unsicher ist, welches Kursangebot das richtige ist, kann sich durch die jeweilige Programmbereichsleitung beraten lassen. Dafür sollte zuvor per Mail ein Termin vereinbart werden, für den Gesundheitsbereich an n.wellmann@duelmen.de und für den Fremdsprachenbereich an t.kreiten@duelmen.de.Anmeldungen für alle VHS-Kurse sind ab sofort online (www.vhs-duelmen.de) sowie telefonisch unter 02364 933 442 möglich.