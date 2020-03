Haltern. Seit Montag, 16. März, ist auch die Städtische Musikschule von der allgemeinen Schulschließung betroffen. „Das heißt allerdings nicht, dass nicht mehr unterrichtet wird“, erklärt Verena Voß, Leiterin der Musikschule. Denn viele Kolleginnen und Kollegen sind sehr kreativ, um in Zeiten, in denen der reguläre Instrumentalunterricht nicht stattfinden kann, ihre Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus mit alternativen Methoden zu betreuen.

Ob per Telefon, Videochat oder Skype, die Lehrkräfte sind sehr bemüht, Formate zu finden, mit deren Hilfe eine Beschäftigung mit Musik bis hin zum Online-Unterricht weiter möglich ist. „Es ist sicherlich nicht für alle Unterrichtsformen sinnvoll, aber ich habe viele Rückmeldungen, dass es Lösungen gibt. Da wir an der Musikschule keine digitalen Lernplattformen haben, sind wir auf die Eigeninitiative der Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Ich freue mich, dass es da so viel Engagement gibt.“ Die Musikschule gibt weiter bekannt, dass dennoch die Möglichkeit besteht, eine Erstattung zu beantragen für Stunden, die durch die Schulschließung ausgefallen sind. In Kürze wird allen Schülern bzw. Eltern ein entsprechendes Informationsschreiben zugehen. „Wo kein alternatives Unterrichtsangebot durchgeführt werden konnte, aus welchen Gründen auch immer, können die Eltern die Erstattung der Unterrichtsgebühren für die ausgefallenen Stunden beantragen. Darüber, wie ein solcher Antrag unbürokratisch zu stellen ist, werden wir zeitnah informieren.“ erläutert Verena Voß. Und: „Ich hoffe, dass wir bald wieder mit unseren Schülerinnen und Schülern ganz analog musizieren können. Bis das so weit ist, danke ich allen Beteiligten, dem Kollegium und der Schülerschaft für die Offenheit, konstruktiv mit der für alle schwierigen Situation umzugehen.“ Musikschullehrer Bernd Weihmann bietet den Unterricht derzeit auch digital an. Foto: Stadt