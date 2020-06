Haltern. Die Freie Gemeinde Wendepunkt geht in diesen Zeiten neue Wege: Sie feiert am kommenden Sonntag einen Open-Air-Gottesdienst, der um 11.00 Uhr auf der idyllischen Wiese hinter der Schlosskapelle Sythen beginnt. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz - für sie gibt es parallel einen Kindergottesdienst.

Durch die große Wiesenfläche am Kreuz ist gewährleistet, dass sich die Gottesdienstteilnehmer nicht zu nahe kommen. Ein Ordnungsdienst unterstützt bei der Einhaltung der Regeln. Die Besucher werden gebeten, Sitzgelegenheiten (Klappstühle oder Hocker, etc.) mitzubringen.Parallel zur Entschleunigung hat für manche Menschen in den zurückliegenden Wochen und Monaten der Glaube eine neue Bedeutung bekommen. So lautet auch der Titel des Gottesdienstes am 28. Juni „Soulfood – wovon der Glaube lebt“. Es geht um geistliches Wachstum und wie dieses im eigenen Leben praktisch wird. Florian Henn, 40 J., viele Jahre leidenschaftlicher Jugendreferent aus Radevormwald, hält die Predigt. Der Gottesdienst wird zudem von einem Musikteam gestaltet.