Poetry Slam Workshop mit Jana Goller in der Halterner Stadtbücherei

Haltern. Am zweiten Septemberwochenende bietet die Stadtbücherei Haltern am See einen dreitägigen Poetry Slam Workshop mit Jana Goller an. Die Idee zu dieser Veranstaltung ist aus den zahlreichen Schreibwerkstätten entstanden, die in der Bücherei seit Jahren angeboten werden und an den viele talentierte junge Wortkünstler teilgenommen haben.



Jana Goller ist eine junge Poetin aus der bergischen Kleinstadt Wipperfürth. Seit über 5 Jahren ist Goller Teil der deutschsprachigen Poetry Slam Szene und sammelte über 150 Auftritte in verschiedensten Städten. Mittlerweile ist sie sowohl Poetin, als auch Moderatorin, Kunstschaffende und Slammasterin in NRW. Im Mai 2019 war sie Finalistin bei den U20-Landesmeisterschaften im Poetry Slam und im Oktober 2019 nahm sie an den deutschsprachigen U20-Meisterschaften in Erfurt teil. Mittlerweile leitet sie drei regelmäßig stattfindende Slam-Veranstaltungen in Bonn, Dortmund und Gummersbach und bietet Schreibworkshops für Nachwuchstalente an.

Im Workshop können 15-19Jährige Geschriebenes zu echten Bühnentexten machen, Anschluss an die U20-Slamszene finden und ihr Gelerntes bei einer Abendveranstaltung unter Beweis stellen. Die Jugendlichen bekommen Schreibanlässe, Bühnenzeit, Feedback und Tipps zu selbst verfassten Texten und können alle Fragen zum Thema Poetry Slam loswerden.

Anmeldungen sind ab sofort möglich in der Stadtbücherei, Lavesumer Str. 1g möglich entweder per Tel. 933215 oder per Mail an stadtbuecherei@haltern.de. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro für das gesamte Wochenende. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln statt.

Workshop-Ablauf am 10. September:

17 Uhr Kennenlernen, Wünsche, Fragen

19 Uhr erste Schreibaufgaben, Textideen

20.30 Uhr Ende

Workshop-Ablauf am 11. September:

09 Uhr Frühstück, Tagesüberblick

10.30 Uhr Schreibzeit

13 Uhr Mittagessen

14.30 Uhr Feedbackrunde, Tipps und Tricks zum Auftritt

16.30 Uhr Schreibzeit, Bühnentraining, Ablauf für den Abend klären

18 Uhr Abendessen

18.30 Uhr letzte Vorbereitungen, Location kennenlernen

19/19.30 Uhr Slambeginn

20.30/21 Uhr Slamende als Ende des Workshoptages

Workshop-Ablauf am 12. September:

10 Uhr Frühstück, Abend reflektieren

11.30 Uhr Themenblock: Wie werde ich Teil der Szene, wo finde ich Anschluss, wann kann ich wieder auftreten, wie bekomme ich Informationen für Auftrittsmöglichkeiten?

13 Uhr Abschlussrunde, Feedback zum Workshop, Wünsche für die Zukunft