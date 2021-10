Haltern. Am Sonntag (31.10.) öffnet die "Schatzkammer der Caesaren" im LWL-Römermuseum in Haltern am See zum letzten Mal ihre roten Samtvorhänge. Auch die museumseigene Römerkohorte präsentiert sich in diesem Jahr letztmalig auf der Römerbaustelle Aliso, bevor diese in die Winterpause geht. Beides ist Teil eines Rahmenprogramms für die ganze Familie mit Themenführungen sowie Präsentation von römischem Handwerk und Kochen am Wochenende (30. und 31.10.).

Die hauseigene Römertruppe, die Legio XIX Cohors I, heißt die Besucher:innen auf dem Außengelände des LWL-Römermuseums den ganzen Tag lang willkommen. Die Legionäre und Römerinnen präsentieren ihre Arbeit der vergangenen zwei Jahre, darunter Sandalen und Gürtel, Kettenhemden und Schilde, die sie selbst hergestellt haben. Außerdem berichten sie den Besucher:innen von ihren Erfahrungen als "echte" Römerinnen und Römer.

Zugleich können Besucher:innen sowohl die Dauerausstellung als auch die "Schatzkammer der Caesaren" besuchen. Am Samstag (30.10.) um 14 Uhr steht eine Themenführung für Familien mit Kindern ab zehn Jahren auf dem Programm. Als "Jäger des gestohlenen Römerschatzes" werden sie selbst Teil einer spannenden Geschichte: Ein Prunkstein aus der "Schatzkammer der Caesaren" wird auf abenteuerliche Weise geraubt, taucht dann aber auf Umwegen wieder auf. Doch was für ein Pech: Er ist zerbrochen. Die Teilnehmenden machen sich selbst ans Werk und fügen ihn wieder zusammen. Dabei werden sie selbst zu Edelstein-Expert:innen.

Am Sonntag (31.10.), dem letzten Tag der Sonderausstellung "Aus der Schatzkammer der Caesaren", stehen gleich zwei Themenführungen auf dem Programm: Um 11 Uhr können Familien mit Kindern ab sechs Jahren an der Führung "Die fabelhafte Welt der Römer" teilnehmen. Hier wimmelt es von prächtigen Edelsteinen von fantastischen Tierwesen und bedeutenden Kaisern. In einer Spurensuche gehen große wie kleine Besucher:innen den Geheimnissen der Gemmennachschnitte von Gerhard Schmidt auf den Grund. Abschließend können sie im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ihr eigenes Schmuckstück gestalten.

Um 14 Uhr findet die Führung "Glanz und Gloria" für Erwachsene statt. Mit viel Prunk und Protz verkündet die kaiserliche Familie ihren absoluten Herrschaftsanspruch über das Römische Reich. In der aktuellen Sonderausstellung erzählen farbenprächtige Edelsteine fesselnde Geschichten über Mythen und Macht. Auch heute inszenieren sich Adelsfamilien mit einer vergleichbaren Medienwirksamkeit. Für alle Veranstaltungen gilt: Zu zahlen ist der Museumseintritt, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind kostenfrei, öffentliche Führungen sind inbegriffen. Die Materialkosten für die Bastelaktionen betragen jeweils 3 Euro.