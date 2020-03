An das Fullhouse-Ereignis der Frauentag-Veranstaltung 2019 konnte die SPD Haltern am See auch am diesjährigen 8. März anknüpfen. Ein voller Saal im Alten Gasthaus Döbber genoss die Aufführungen der SPD-Frauen mit Livemusik, Lesungen und Stand-up-Comedy.

Um 19 Uhr eröffnete Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Beate Pliete den Abend. Neben den zahlreichen Gästen und der lokalen Prominenz begrüßte sie den SPD-Landratskandidaten Michael Hübner.

Mareike Graepel führte als Moderatorin durch das kurzweilige, knapp zweistündige Programm, bei dem sich irische Volksmusik mit teils amüsanten, teils nachdenklich stimmenden und betroffen machenden Textbeiträgen abwechselten. Am Ende des Abends wurde das Thema Emanzipation dann noch einmal von der humorvollen Seite gehörig auf die Comedy-Schüppe genommen.

Höhepunkt der Veranstaltung war ein Video zum Thema Gleichberechtigung, beziehungsweise Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, welches die Organisatorinnen bereits Wochen vorher mit zahlreichen Männern und Frauen aufgenommen hatten und nun im Saal des Gasthauses abspielten.

Auch für das leibliche Wohl war seitens des Alten Gasthaus Döbber bestens gesorgt. Für ihre Beiträge ernteten die Darstellerinnen viel Applaus und machten zugleich Appetit auf das Programm des kommenden Jahres.