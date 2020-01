Haltern. Auf ein gutes Jahr blickt die Stadtbücherei zurück. „Die magische Grenze der 100.000 Ausleihen ist zum zweiten Mal in Folge in 2019 geknackt worden“, freut sich Büchereileiterin Andrea Coenen-Brinkert mit ihrem Team. Die Gesamtzahl der Ausleihen ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen um 16,47 Prozent, insgesamt wurden 118.780 Medien ausgeliehen.

Die klassische Ausleihe der physischen Medien konnte sogar eine Steigerung um 15,25 verzeichnen. Die Ausleihe der digitalen Medien über den Onleihe-Verbund Vest ist ebenfalls deutlich gestiegen, um knapp 31%. Insgesamt konnte die Stadtbücherei in den letzten zwei Jahren eine Steigerung von 42 % bei den Ausleihen erreichen.Die positive Bilanz geht hauptsächlich auf das Konto der jungen Leserinnen und Leser. 7.000 Ausleihen mehr als im Jahr davor. Dies führt die Büchereileiterin auf die zahlreichen Kinderveranstaltungen, den attraktiven Medienbestand und die neue Kinderbücherei zurück. Aber auch bei den Romanen, DVDs und Sachbüchern konnte ein deutlicher Anstieg gezählt werden. Insgesamt eine sehr positive Entwicklung, die zeigt: die Stadtbücherei in Haltern am See ist nicht out.

Schwerpunkt der Veranstaltungen liege bei der Leseförderung

Mit einer Reihe an Veranstaltungen avancierte die Stadtbücherei mittlerweile zu weit mehr als einer reinen Leihbibliothek. Im vergangenen Jahr gab es 120 Veranstaltungen. „Wir haben die Zahl der Veranstaltungen deutlich erhöht und vor allem für Kinder das Angebot weiter ausgebaut“, sagte Coenen-Brinkert. Der Schwerpunkt der Veranstaltungen liege bei der Leseförderung. Diese sei für Kinder und Jugendliche besonders wichtig, betonte die Büchereileiterin. So reiche das Angebot von zwei Bilderbuchkino-Nachmittagen, Handlettering-Workshops und Bookogami-Kursen bis hin zum Manga-Workshops. Eine Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche konnte in 2019 zum vierten Mal erfolgreich durchgeführt werden und findet seine Fortsetzung in 2020 aufgrund der hohen Nachfrage mit zwei Kursen pro Halbjahr.„Wir arbeiten auch eng mit Kindergärten und Schulen zusammen und haben vor allem die Zusammenarbeit mit Kitas ausgebaut, damit die Halterner Kinder in ihrem vorschulischen Leben die Bücherei kennenlernen“, berichtete Coenen-Brinkert. 24 Führungen (VJ 9) für Kindergärten und Schulen wurden durchgeführt und 46mal (VJ 21) haben diese Einrichtungen Medienkisten zu verschiedenen Themen ausgeliehen.

Aber auch die Veranstaltungen für die Erwachsenen hatten hervorragende Besucherzahlen. Lesungen mit Elisabeth Herrmann, Marian Grau und dem Ehepaar Ritterbach oder Vorträge mit Shia Su (Zero Waste), Dr. Christian Kloß oder Ulrike Herrmann sorgten für volle Besucherstühle. Insgesamt kamen 46.025 Menschen in die Stadtbücherei, 3000 Personen mehr als im Jahr 2019.

Zwei langersehnte Projekte fanden in 2019 ihren Abschluss

Zwei langersehnte Projekte fanden in 2019 ebenfalls ihren Abschluss, seit Anfang 2019 steht, jedem Kunden der Bücherei, kostenloses WLAN zur Verfügung und Ende des Jahres konnte die Außen-Medienrückgabe eröffnet werden. Somit können die Medien 24 Stunden am Tag zurückgegeben werden.Ausruhen auf den guten Ergebnissen von 2019 will sich das Team aber nicht. Bibliotheken befinden sich im Wandel und so ist die Halterner Bücherei auch immer wieder gefordert, neue Ideen zu entwickeln, da sich die Gesellschaft ebenfalls stetig ändere. Mit der Beendigung der Umstellung der Systematik im Sachbuchbereich auf eine benutzerfreundlichere Klarschrift, die Einführung von Konsolenspielen und der erneuten Teilnahme am Sommerleseclub hat sich die Bücherei für 2020 schon wieder einiges vorgenommen. Mit der Beantragung von Fördermitteln zur Modernisierung des Romanbereiches ist ein weiteres Projekt angestoßen worden, welches hoffentlich in 2020 umgesetzt wird. Die Welt verändert sich, die Halterner Stadtbücherei macht mit.