Haltern. Einladung zum Konzert: Das Trio Tiento Madeira spielt am Sonntag, 4. Oktober 2020, um 17 Uhr in der Erlöserkirche Haltern. Die Zuschauer erwartet eine musikalische Welt- und Zeitreise.

In der Besetzung Violine, Gitarre und Percussion spannen die Musiker einen Bogen von der Renaissance zur Neuzeit, von Europa bis Brasilien und schaffen eine Synthese von klassischer Kammermusik und folkloristischen Einflüssen. Italienische Lautenmusik, Tango Nuevo, Klezmer, Brasilianische Elemente aus Choro und Samba verschmelzen mit Eigenkompositionen und Kammermusik von De Falla u.A. zu einem einzigartigen Hörerlebnis.

Ute Kloyer, Violine

Violinstudium bei Rene Henriot, Daniel und Nana Jaschwili. Künstlerische Reifeprüfung an der Folkwang-Hochschule Essen. CD-Aufnahmen, Solo- und Kammermusikkonzerte mit verschiedenen Besetzungen

Gerhard Kloyer, Gitarre

Gitarrenstudium an der Hochschule für Musik Würzburg und an der Folkwanghochschule in Essen. Meisterkurse bei Leo Brouwer, Alvaro Pierri und Hubert Kläppel. CD-Aufnahmen, tätig als Musiker in diversen Ensembles von Klassik bis Jazz, als Pädagoge sowie als Herausgeber von Kammermusikliteratur

Werner Kiefaber, Percussion

Auftritte, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen als Gitarrist und Percussionist zwischen Klassik, Worldmusic, Chanson und Jazz, Gitarren und Percussionstudium an den Musikhochschulen Duisburg und Düsseldorf, Workshops über brasilianische Musik in Salvador/Bahia (Brasilien) im Auftrag des Goetheinstituts, Veröffentlichung von Eigenkompositionen

Einlass zum Konzert nur bei telefonischer Anmeldung am Dienstag, 29.09.2020

von 11.00 – 19.00 Uhr Tel. 02364 -15888 G. Göcke. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.