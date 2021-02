Haltern. Wasserwege, Badeseen, Wälder und Naturschutzgebiete - all das findet man in Haltern am See.

In der schönen Stadt, auch bekannt als „Lunge des Ruhrgebiets", wird seit dem 16. August 1989 jeden Mittwoch der Stadtspiegel Haltern herausgegeben. Was damals klein begann, ist heute ein leistungsstarkes Wochenblatt mit einer Auflage von 16.050 Exemplaren. Ob Kultur, Sport, Blaulicht, Politik, Veranstaltungen, Freizeit- und Verbrauchertipps: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Geschäftsstelle befindet sich in 46282 Dorsten auf dem Südwall 27.